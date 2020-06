Wniosek wpłynął 10 czerwca. Sprawa jest w toku.



"Zamierzona koncentracja polega na nabyciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z siedzibą w Płocku części mienia PPUH Sarel - Ryszard Sabik w spadku z siedzibą w Jelczu-Laskowicach na podstawie umowy dzierżawy, co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w komunikacie.



PKN Orlen jest zintegrowanym wertykalnie przedsiębiorcą (PKN Orlen jest spółką dominującą grupy kapitałowej Orlen, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - posiadający ok. 27,52% akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu) aktywnym przede wszystkim w sektorze rafinacji oraz sprzedaży (w tym sprzedaży detalicznej) paliw i produktów pokrewnych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w szczególności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.



Sarel to przedsiębiorstwo, które jest właścicielem i prowadzącym stację paliw Orlen na podstawie umowy franczyzowej w miejscowości Jelcz-Laskowice, gdzie prowadzi sprzedaż paliw, LPG oraz produktów standardowo dostępnych w ofercie stacji paliw. Sarel jest też właścicielem i operatorem myjni samochodowej, a ponadto świadczy usługi z zakresu wynajmu powierzchni handlowych, usługi transportowe, sprzętowe i ogólnobudowlane.



(ISBnews)