Robyg rozbudował swój potencjał sprzedażowy o kolejne 800 lokali, finalizując umowę zakupu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które od wielu dekad prowadzi działalność deweloperską we Wrocławiu, podano.



"Potencjał sprzedażowy spółki na kolejne kwartały jest wysoki - obecnie w ofercie znajduje się ponad 1 700 lokali, a zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie około 17 500 mieszkań. Jeśli chodzi o realizację budów - wszystkie działania są prowadzone bez żadnych przestojów. Nie zakładamy żadnych zmian w harmonogramach oddawania budynków do użytku. Planujemy utrzymywać podaż zgodnie z wcześniejszymi planami. Na bieżąco wprowadzamy do sprzedaży nowe etapy realizowanych inwestycji, uruchamiamy także nowe projekty - jak np. w Poznaniu" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.



Spółka ocenia niezaspokojony popyt na mieszkania na nadal bardzo wysokim poziomie - ponad 2,5 mln lokali.



Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.



(ISBnews)