Strata operacyjna wyniosła 4 273,09 mln zł wobec 61,36 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,25 mln zł w 2019 r. wobec 1 318,16 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 4 687,58 mln zł wobec 70,38 mln zł straty rok wcześniej.



"W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa PBG świadczyła usługi generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych w segmentach: gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz energetycznym. Obecnie jednostka dominująca znajduje się w trakcie postępowania sanacyjnego, jej bieżąca działalność operacyjna została wstrzymana i planowane jest docelowe jej wygaszanie, a podstawowe aktywa grupy kapitałowej zostały przeznaczone do sprzedaży" - czytamy w raporcie.



W połowie maja br. zarządca PBG zakończył wspólnie z zarządem prace nad planem restrukturyzacyjnym i przekazał plan do akt postępowania sanacyjnego PBG prowadzonego przez sąd rejonowy w Poznaniu.



"Nie wyrażamy opinii o załączonym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wobec znaczenia spraw opisanych w sekcji 'Podstawa odmowy wyrażenia opinii', nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, aby stanowiły one podstawę dla opinii z badania na temat tego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Odmowa wyrażenia opinii jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania" - napisał biegły rewident Grant Thornton Polska w sprawozdaniu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki.



Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)