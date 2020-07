"2019 rok był okresem wielu znaczących inwestycji, zarówno w infrastrukturę nowego centrum logistycznego, jak i nowoczesne rozwiązania technologiczne z obszaru digital, m.in. nową aplikację mobilną Frisco, nowy UX sklepu internetowego Frisco.pl oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne Voice i IoT. Zrealizowane w ubiegłym roku nowe inwestycje i wdrożenia zapewnią klientom lepsze doświadczenia i poprawiają ich konwersję zakupową. Strata ze sprzedaży na poziomie 38%, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, wynika przede wszystkim z inwestycji ukierunkowanych na dalszy rozwój Spółki. Negatywny wpływ na wyniki finansowe miała także wyższa amortyzacja w związku z oddaniem do użytkowania nowego centrum logistycznego oraz konieczność utrzymywania w okresie przejściowym 2 magazynów, jak również zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. Jednocześnie, zwiększona została zyskowność, na co wpływ miała poprawa procesów obsługi klienta, udoskonalenie programu lojalnościowego dla klientów, wprowadzenie aplikacji mobilnej, wzmocnienie aktywnych promocji rozszerzania współpracy bezpośredniej z dostawcami, z naciskiem na intensywne negocjacje cenowe oraz usprawniania procesów kontrolnych w obszarze marż" - czytamy w komunikacie.



Dzięki nowo uruchomionej infrastrukturze w postaci zautomatyzowanego centrum logistycznego, Frisco.pl będzie w stanie znacząco zwiększyć ilość dostaw dziennych i sprostać rosnącemu popytowi, podano także.



"Zgodnie z przyjętymi założeniami, wzrost przychodów będzie opierać się przede wszystkim na: rozszerzaniu bazy klienckiej - znaczące wzrosty zarówno w segmencie B2C, jak i B2B (rozwój dedykowanych ofert) i intensywnych działaniach marketingowych; ciągłemu poprawianiu oferty asortymentowej oraz cenowej; adopcją modelu e-groceries i home delivery wśród klientów; współpracy w kampaniach marketingowych ze znaczącymi partnerami; pozyskiwaniu kolejnych partnerów biznesowych; poprawie marży handlowej; rozwoju narzędzi i systemów informatycznych w celu zwiększenia sprawności pracy, efektywności komunikacji z dostawcami i lepszej kontroli wykonywanych dostaw; działaniach wzmacniających wydajność i efektywność nowego centrum logistycznego" - czytamy dalej.



Pod koniec czerwca br. Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji we Frisco od funduszy MCI za 132,5 mln zł, zwieszając swój udział do 100%.



Frisco.pl to działający od 13 lat największy supermarket internetowy w Polsce, będący nowoczesną i wygodną alternatywną dla dużych zakupów spożywczych w sklepach stacjonarnych.



(ISBnews)