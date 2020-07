"Od początku roku do końca czerwca Echo Investment przekazało klientom 412 mieszkań. Ze względu na harmonogramy budów, większość projektów mieszkaniowych otrzyma pozwolenia na użytkowania w drugiej połowie roku. Wtedy również przypadnie zdecydowana większość tegorocznych przekazań. W 2020 roku Echo Investment planuje przekazać klientom około 1 600 mieszkań" - czytamy w komunikacie.



Na początku br. prezes Nicklas Lindberg zapowiedział, że plan na 2020 rok to sprzedaż 2 020 mieszkań przekazanie klientom ok. 1 600 lokali.



Echo Investment w I połowie 2020 roku sprzedało 653 mieszkania, poprawiając wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tylko w drugim kwartale spółka sprzedała 254 lokale - najwięcej transakcji dotyczyło projektów Stacja 3.0 we Wrocławiu, Nasze Jeżyce II w Poznaniu i Stacja Wola I w Warszawie, podkreślono w komunikacie.



"Dzięki szybko wprowadzonej metodzie pracy wspieranej przez nowe technologie byliśmy w stanie utrzymać stałą liczbę sprzedanych i przekazanych klientom mieszkań. W drugim kwartale przeprowadziliśmy 254 transakcje, co jest fantastycznym wynikiem i dowodem zaufania naszych klientów. Ostatnie miesiące poświęciliśmy na przyśpieszenie rozwoju procesów cyfrowych w firmie, by ułatwić klientom zakup mieszkań bez wychodzenia z domu. Wprowadziliśmy podpisy cyfrowe w procesie rezerwacji mieszkań, spotkania online z doradcami, a także prezentacje projektów i ich najbliższej okolicy za pomocą wirtualnej rzeczywistości VR. Planujemy na bieżąco wdrażać dalsze zmiany" - powiedział członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za sektor mieszkaniowy Waldemar Olbryk, cytowany w komunikacie.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.



