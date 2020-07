"[Te 8,3 mld zł] to nie są kwoty akwizycyjne. To jest normalną rzeczą, że również przy rozwoju petrochemicznym myślimy w jakimś kierunku akwizycyjnym" - powiedział Obajtek dziennikarzom w trakcie otwarcia farmy wiatrowej w Przykonie.



Podkreślił jednak, że w petrochemii najważniejsze są podstawowe produkty - olefiny i fenol.



"Ja bym sobie osobiście życzył iść w kierunku akwizycji, bo wtedy szybciej będziemy rozwijać łańcuchy wartości" - dodał.



"Będziemy przejmować tylko to, na co nas stać i to, co się zapina w naszym łańcuchu wartości" - wskazał prezes, zapytany o możliwość przejęcia Grupy Azoty.



W czerwcu 2018 r. PKN Orlen ogłosił program rozwoju petrochemii o wartości 8,3 mld zł.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)