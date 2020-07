Zgodnie z danymi PZPM, w czerwcu br. cały polski rynek skurczył się o prawie 39% r/r do 1 141 szt. Natomiast od stycznia do czerwca 2020 r. o prawie 51%. Producenci nadal odczuwają ograniczony popyt wywołany przede wszystkim kontynuacją trendu z końca roku pogłębionego pandemią koronawirusa, podkreślono.



W tych trudnych warunkach Wielton odnotował najmniejszą stratę w nowych rejestracjach - spadek o 27% w czerwcu - podczas gdy lider rynku o 50%. Dzięki temu udział spółki w polskim rynku zwiększył się o 2,4 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Natomiast od początku roku Wielton uzyskał 14,2% udziału w rynku, co stanowi wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2019, wynika także z komunikatu.



"Rynek w Polsce istotnie odbił w czerwcu. Jednak popyt jest nadal mocno ograniczony. Pomimo tego wypracowaliśmy solidny wynik nowych rejestracji w czerwcu br. Nasza strategia sprzedażowa przełożyła się na wzrost udziałów i objęcie pozycji wicelidera na tym rynku. Wielton był jedynym z czołowych producentów, który zwiększył swój udział r/r w wymiarze miesięcznym oraz w okresie od początku roku. Dystans pomiędzy nami a liderem istotnie zmalał. Oczekujemy dalszej poprawy naszych wyników, jednak nadal istnieje wiele ryzyk wpływających na decyzje zakupowe klientów" - powiedział członek zarządu Wieltonu Andrzej Mowczan, cytowany w komunikacie.



Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2019 r. miał 2,34 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)