"Rada nadzorcza spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 13 lipca 2020 roku dokonała następujących zmian w składzie zarządu spółki:



1) odwołała pana Michała Wójcika ze składu zarządu spółki i funkcji prezesa zarządu;



2) odwołała pana Mateusza Żmijewskiego ze składu zarządu spółki i funkcji wiceprezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.



Na tym samym posiedzeniu RN powołała Andrzeja Jaworskiego do składu zarządu obecnej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję prezesa, a także powołała Radosława Jakociuka do składu zarządu na funkcję wiceprezesa.



Rada delegowała też członka RN Ernesta Podgórskiego do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa do spraw finansowych na okres do trzech miesięcy, podano także.



VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.



(ISBnews)