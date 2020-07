Platforma będzie umożliwiała:



1. zgłoszenie przez każdego spełniającego kryteria jednej idei gry komputerowej, w zamian za to otrzyma on jeden cyfrowy token PWay,



W kolejnym kroku wybrane będą najciekawsze idee przez spółki deweloperskie z grupy PlayWay, a ich twórcom zostanie zaproponowana praca nad dalszym pomysłem na grę, w zamian za co będą mogli otrzymać wynagrodzenie w wysokości 100 tokenów PWay oraz 5% przyszłych zysków z gry, również wypłacanych w tokenach PWay,



2. głosowanie na nowe funkcjonalności i kierunek rozwoju platformy i gier,



3. zakup za Tokeny PWay rzeczy niedostępnych poprzez inne formy płatności (np. rozmowa z developerem, wspólna eksploracja gry wideo),



4. dyskusję na dedykowanym forum n/t gier,



5. reklamowanie istniejących gier Grupy PlayWay, podano.



"Need for a Game Idea to pierwsza na świecie tego typu globalna, międzynarodowa platforma wykorzystująca technologię blockchain, umożliwiająca praktycznie bezkosztowy, natychmiastowy, nieodwracalny i w pełni transparentny transfer wynagrodzenia do autorów idei i pomysłów na gry komputerowe. Logowanie do platformy będzie następowało za pośrednictwem Steam - największej na świecie platformy sprzedażowej gier" - czytamy w komunikacie.



Tokeny PWay będą podlegały obrotowi na światowych giełdach kryptowalut. Pway przewiduje stopniowy wzrost ceny tokena PWay, co z kolei powinno być dodatkową zachętą finansową do zgłaszania kolejnych pomysłów za pośrednictwem platformy, podkreślono.



"W przeciwieństwie do większości projektów crowdfundingowych wykorzystujących technologię blockchain (tzw. ICO), celem platformy nie jest zebranie funduszy na jej rozwój poprzez sprzedaż tokenów - platforma posiada własne środki pieniężne na rozwój platformy pozyskane od wspólników - współtwórców platformy, którzy posiadają 3% udziałów w Pway Sp. z o.o. (PlayWay - 97%) oraz łącznie około 8% tokenów PWay" - czytamy dalej.



Platforma pobierać będzie od deweloperów z Grupy PlayWay wynagrodzenie w wysokości 6% zysków z gier pozyskanych za pośrednictwem platformy (w pieniądzu fiducjarnym) i wypłacać będzie 5% zysków w gier twórcom pomysłów (równowartość w tokenach PWay skupowanych z rynku według ściśle określonych zasad).



Wyemitowanych zostało 42 111 111 tokenów PWay. Pomysłodawca platformy - Krzysztof Kostowski, oraz osoby blisko związane z projektem objęły tokeny PWay w emisji początkowej - łącznie około 8% ogólnej wyemitowanej wielkości, podsumowano.



PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.



(ISBnews)