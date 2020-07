"Rumunia to piąty rynek zagraniczny, po Czechach, Słowacji, Węgrzech i Austrii, na którym klienci CCC mogą korzystać z aplikacji mobilnej. Użytkownicy w Rumunii, oprócz dostępu do aplikacji mobilnej, zyskają także możliwość dołączenia do klubu CCC oferującego liczne korzyści i indywidualne oferty specjalne. Aplikacja i klub CCC jest kolejnym etapem rozwoju biznesu CCC w Rumunii. Od marca 2020 klienci na tym rynku mogą korzystać z platformy ccc.eu z dostawą do domu" - czytamy w komunikacie.



Grupa CCC rozwija swoją obecność w Rumunii wielokanałowo i notuje silne wzrosty sprzedaży w e-commerce. Obecnie działają tam już 72 sklepy stacjonarne (w czerwcu 2018 było ich 55).



"To jest dla nas jeden z najbardziej perspektywicznych rynków. Klientki i klienci w Rumunii są silnie zorientowani na modę, a e-commerce notuje tu jedne z największych wzrostów w Europie. Chcemy w pełni wykorzystać ten potencjał, rozwijając jak najszerzej naszą obecność w modelu omnichannel" - powiedział wiceprezes Karol Półtorak, cytowany w komunikacie.



W 2019 roku Grupa CCC miała ok. 5-proc. udział w lokalnym rynku branży obuwniczej i silną drugą pozycję. Dotychczas dostępne były tu cztery kanały sprzedaży: sklepy stacjonarne CCC, sklep online eobuwie.pl (epantofi.ro), platforma online mody premium Modivo oraz sklep online ccc.eu. Piątym kanałem jest aplikacja CCC dostępna już w sklepie Google Play oraz w App Store, podano także.



"Poza aspektami ekonomicznymi Rumunia to rynek, na którym mamy największy, bo sięgający blisko 90% udział urządzeń mobilnych wśród wszystkich rynków, na których działa już e-commerce CCC. Z naszej perspektywy naturalnym krokiem będzie przenikanie użytkowników z kanału internetowego do aplikacji mobilnej. To niewątpliwie jeden z najważniejszych rynków z ciekawymi perspektywami rozwoju e-commerce" - dodał Michał Pachnik zarządzający projektem aplikacji mobilnej w CCC.



Na koniec czerwca 2020 roku Grupa CCC była obecna w 29 krajach - w 23 poprzez sklepy stacjonarne, a w 17 poprzez kanał online.



Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)