"Pierwszy kwartał 2020 r. pod względem operacyjnym był bardzo dobry dla spółki. Pomimo wybuchu pandemii Covid-19 i drastycznego ograniczenia liczby operacji od połowy marca, w I kw. zwiększyliśmy liczbę lotów i przychody. Wynik netto przeliczony na złotówki dla celów raportowania był jednak pod istotnym, niekorzystnym wpływem różnic kursowych spowodowanych osłabieniem złotego do dolara na koniec marca. Wpływ kursów walutowych jest czysto księgowy i jeśli obecny kurs dolara utrzyma się na koniec bieżącego kwartału, to niekorzystne wyniki będą odwrócone na plus. Jest to niedoskonałość płynąca jedynie z zasad raportowania zgodnie z MSR" - powiedział członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.



Negatywne, niegotówkowe różnice kursowe o wartości -79,6 mln zł zaburzyły EBITDA, która wyniosła -39,3 mln zł (wobec 49,5 mln zł rok wcześniej) i wynik netto. Bez uwzględniania różnic kursowych Enter Air miał 40,3 mln zł EBITDA i 2,6 mln zł zysku netto, dodano.



"Decydujący wpływ na prezentację wyniku Grupy miały 'wirtualne' różnice kursowe, które nie mają charakteru gotówkowego i nie są skutkiem zawieranych transakcji. Grupa prowadzi swoją działalność w oparciu o waluty obce, w tym głównie w oparciu o dolara, jednak zgodnie z MSR raporty finansowe musi przeliczać na złote po kursie z końca danego okresu. Grupa musi więc przeliczać wszystkie aktywa, w tym wartości umów leasingowych, wyrażone w dolarach i euro na złote. Jest to księgowane na 31 grudnia 2019, a następnie jeszcze raz na 31 marca 2020. Jeśli złoty spada znacząco w tym okresie powoduje to duże wahania wyceny aktywów i w efekcie różnice wyników. W pierwszym kwartale mieliśmy do czynienia z poważnym umocnieniem się dolara wobec złotego, co negatywnie wpłynęło na przeliczoną na naszą walutę wartość księgową aktywów. Zmiany te mają charakter czysto księgowy i nie wpływają na bieżącą działalność spółki" - wyjaśniono.



Zysk operacyjny wyniósł w I kw. 2,07 mln zł wobec 20,21 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 207,15 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 185,21 mln zł rok wcześniej.



Enter Air współpracuje z największymi i posiadającymi stabilną pozycję touroperatorami. Przewoźnik posiada umowy obowiązujące w najbliższych sezonach turystycznych z: Itaka Holdings, Rainbow Tours, Coral Travel i TUI Poland. Ze względu na zawirowania wywołane pandemią, Enter Air w porozumieniu z touroperatorami na bieżąco dostosowuje program przewozów, podano także.



"Ze względu na ograniczenia lotów z powodu pandemii Covid-19 cały 2020 r. będzie pod względem wyników znacząco słabszy niż lata wcześniejsze. Skala kryzysu jest bezprecedensowa, wiele linii lotniczych już wypadło z rynku, a w kolejnych miesiącach możemy się spodziewać kolejnych upadłości. Konserwatywne podejście do biznesu, jakie od ponad dziesięciu lat stosujemy w Enter Air, pomaga nam przejść przez ten okres. Poprzednie kryzysy w branży lotniczej pokazały, że potrafimy wykorzystać szansę i wzmocnić pozycję na rynku. Wierzę, że tym razem będzie podobnie" - podsumował Polaniecki.



Aktualnie flota Enter Air składa się z 22 samolotów Boeing 737-800 oraz dwóch Boeingów 737 MAX 8, które decyzją producenta i władz lotniczych, pozostają uziemione od marca 2019 roku. Spółka planuje odroczenie dostaw kolejnych dwóch zamówionych Boeingów 737 MAX 8 o kilka lat.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 3,05 mln zł wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej.



Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.



(ISBnews)