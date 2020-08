Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Grupy Kęty podniosła prognozę zysku netto na 2020 r. o 20% do 352 mln zł, podała spółka. Względem pierwotnej prognozy, z 5 lutego br., podniesiona została też wartość sprzedaży o 2% do 3 380 mln, EBIT o 16% do 453 mln zł i EBITDA o 12% do 600 mln zł.





"Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż wyniki osiągnięte przez grupę kapitałową w lipcu 2020 oraz aktualne prognozy na trzeci kwartał bieżącego roku są wyższe od poprzednich szacunków grupy dostępnych na dzień publikacji wyników za pierwsze półrocze 2020. Jednocześnie podtrzymane jest założenie pogorszenia koniunktury rynkowej w czwartym kwartale bieżącego roku. W efekcie, na bazie wysokiego zaawansowania realizacji prognozy po pierwszym półroczu 2020 roku, zarząd szacuje, że parametry prognozy rocznej podanej w komunikacie z 5 lutego 2020 roku zostaną przekroczone o ponad 10%" - czytamy w komunikacie.



Ponadto, szacowany na 2020 rok poziom wydatków inwestycyjnych wynosi ok. 173 mln zł i będzie niższy o 19% w porównaniu z założeniami prognozy z 5 II 2020 roku. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych wynika głównie z przesunięć terminów rozpoczęcia realizacji części projektów inwestycyjnych, podano także.



Zadłużenie netto na koniec 2020 roku szacowane jest na ok. 700 mln zł co stanowi zmniejszenie o ok. 6% w porównaniu z poziomem planowanym w lutym.



Przy szacowaniu wyników kolejnych miesięcy zastosowano aktualne kursy walutowe oraz ceny podstawowych surowców, zakończono w informacji.



Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej (Grupa Kęty), prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły w 2019 r. wartość 3 203,67 mln zł.



(ISBnews)