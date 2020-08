Grupa Unimot poprzez spółkę Unimot Energia Gaz rozpoczęła niedawno sprzedaż usług związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych pod marką Avia Solar. Kolejnym krokiem do rozwoju tego segmentu jest planowany start z własną produkcją paneli fotowoltaicznych, podkreślono.



"W przeciągu 9 miesięcy planujemy uruchomienie produkcji własnych paneli fotowoltaicznych, które będą sprzedawane pod marką Avia Solar. Dedykowana do tego zadania linia produkcyjna, którą sfinansuje Unimot zostanie zlokalizowana w Sędziszowie Małopolskim w zakładzie

produkcyjnym firmy PZL Sędziszów. Rozpoczęcie produkcji własnych paneli jest naszą odpowiedzią na dynamiczny rozwój tego rynku w

Polsce oraz sukces projektu Avia Solar, który uruchomiliśmy w maju bieżącego roku. Posiadanie własnej linii produkcyjnej zwiększy bezpieczeństwo dostaw paneli dla spółki Unimot Energia i Gaz oraz pozwoli uzyskiwać dodatkowe marże w całym łańcuchu dostaw. Umiejscowienie produkcji na terenie już istniejącej fabryki w Sędziszowie Małopolskim pozwoli obniżyć capex inwestycji, który na

pierwszym etapie nie przekroczy 500 tys. euro" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.



PZL Sędziszów to fabryka specjalizująca się w produkcji specjalistycznej dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Spółka prowadzi także centrum badawczo rozwojowe skoncentrowane aktualnie na odnawialnych źródłach energii, które rozwija także produkcję baterii litowo-jonowych oraz magazynów energii.



"Nowa linia produkcyjna paneli fotowoltaicznych w naszym zakładzie połączy technologicznie cały projekt OZE, który dynamicznie rozwijamy w PZL Sędziszów wraz ze wsparciem władz wojewódzkich i samorządowych na terenie Podkarpacia" - dodał członek zarządu PZL Sędziszów Grzegorz Trafiał.



Moc planowanej linii produkcyjnej w początkowym okresie przewidywana jest na około 15 MW i będzie następnie zwiększana do docelowych 150 MW. Dostawcą linii produkującej panele fotowoltaiczne będzie firma niemiecka, która zajmie się także jej uruchomieniem na terenie zakładu w Sędziszowie Małopolskim oraz zapewni niezbędne szkolenia pracowników, certyfikację oraz wsparcie w budowie łańcucha dostaw surowców do produkcji, zaznaczono.



"Jestem przekonany, że dostęp do paneli fotowoltaicznych własnej produkcji oraz rozwój tej technologii wewnątrz naszej grupy kapitałowej, będzie budowało jej wartość, zapewni nam wieloletnią przewagę konkurencyjną i dostarczy w przyszłości dodatkowe przychody" - ocenił Sikorski.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)