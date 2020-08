Warszawa, 26.08.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odebrało ładunek ok. 3000 m3 skroplonego gazu ziemnego LNG na stacji przeładunkowej Klaipedos Nafta, której wyłącznym użytkownikiem od kwietnia tego roku jest spółka, podało PGNiG. Od tego czasu wyjechało stamtąd ponad 100 cystern załadowanych skroplonym gazem ziemnym.

"Nasza działalność na Litwie w zakresie wykorzystania tamtejszej stacji przeładunku LNG nabiera tempa, a współpraca z Klaipedos Nafta układa się znakomicie. W ciągu niespełna pięciu miesięcy odebraliśmy dwa ładunki LNG, stację opuściło już ponad 100 autocystern załadowanych skroplonym gazem ziemnym, czyli ponad 2000 ton LNG" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Zbiornikowiec Coralius dostarczył LNG z Norwegii. Do stacji przeładunkowej w Kłajpedzie zawinął po raz pierwszy, podano również.

"Nasza strategiczna decyzja o nawiązaniu współpracy z PGNiG przynosi wymierne efekty w rozwoju działalności na stacji przeładunkowej LNG. Polski rynek konsumpcji LNG jest już wystarczająco szeroki i obejmuje wykorzystanie LNG w sektorze transportowym, a także dostawy LNG do odbiorców oddalonych od sieci gazu ziemnego. Z drugiej strony, jako właściciele infrastruktury w porcie w Kłajpedzie, otrzymujemy zapytania od różnych firm z sektora morskiego dotyczące możliwości bunkrowania statków napędzanych LNG lub uzupełnienia pojemności ciężarówek napędzanych LNG" - dodał prezes Klaipedos Nafta Darius Šilenskis.

Na podstawie umowy z 2019 roku PGNiG jest wyłącznym użytkownikiem stacji przeładunkowej LNG należącej do Klaipdos Nafta przez okres 5 lat.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)