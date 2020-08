"Nasze rozwiązanie dla operatorów telekomunikacyjnych powstało w oparciu o najnowsze technologie. Stworzyliśmy innowacyjne narzędzie dla branży telekomunikacyjnej, a dodatkowo udostępniamy je w bardzo opłacalnym kosztowo i wygodnym w korzystaniu modelu. Wspólnie z naszymi partnerami zakończyliśmy instalację platformy na potrzeby projektu u jednego z czołowych polskich operatorów telefonii komórkowej" - powiedział dyrektor pionu telekomunikacji i mediów w Asseco Poland Radosław Semkło, cytowany w komunikacie.



Platforma Asseco CSE zainstalowana w chmurach publicznych największych dostawców rynku chmurowego jest ofertą skierowaną do małych oraz średnich operatorów oraz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, a także firm mediowych. Model biznesowy zakłada zamiast tradycyjnego, udostępnienie BSS (CRM, Katalog Produktów, Billing) jako usługi w modelu Software as a Service (SaaS) bezpośrednio z chmury publicznej. Z punktu widzenia zamawiającego to duża zmiana, przede wszystkim obniżenie początkowych kosztów inwestycyjnych na infrastrukturę informatyczną oraz jej utrzymanie. Modelem proponowanym większym operatorom jest udostępnienie systemu Asseco CSE w chmurze prywatnej, podano także.



"Współpraca zespołów IBM i Asseco zaowocowała stworzeniem platformy Asseco CSE opartej o chmurę hybrydową przy wykorzystaniu IBM Cloud Pak for Application, rozwiązania które umożliwia organizacjom modernizację istniejących aplikacji i opracowywanie nowych, które mogą działać lokalnie lub w dowolnej prywatnej lub publicznej chmurze opartej na Red Hat OpenShift. Przykładem takiej nowej aplikacji jest właśnie Asseco CSE. Co ważne, zastosowane rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo platformy, co jest kluczowe z punktu widzenia klienta przy wdrażaniu narzędzi chmurowych" - powiedział dyrektor odpowiedzialny za rozwój biznesu IBM & Red Hat w IBM Polska Sebastian Pietrzak, cytowany w komunikacie.



"Asseco CSE to niezwykle istotny system dla wielu operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców usług elektronicznych. Bardzo cieszymy się, że teraz to rozwiązanie wykorzystuje wszystkie zalety Google Cloud Platform, dzięki czemu firmy mogą znacznie łatwiej i szybciej budować spójną i elastyczną ofertę dla swoich klientów. Budując swoje rozwiązanie w oparciu o Google Cloud, Asseco zapewniło systemowi jeszcze większą skalowalność, stabilność i bezpieczeństwo" - dodał Google Cloud Sales Manager w Google Poland Bartłomiej Danek, cytowany w komunikacie.



Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.



(ISBnews)