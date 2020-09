Finansowanie unijne mogą otrzymać projekty z takich obszarów jak automatyzacja, robotyzacja i mechanizacja, aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe, digitalizacja produkcji, przetwarzanie i zarządzanie, przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia, bioenergia i biomateriały.

Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja.

"Fundusze europejskie wspierają innowacje we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w sektorze rolno-spożywczym. Dzięki temu Polska może umacniać swoją wysoką pozycję w produkcji zdrowej i cenionej na świecie żywności oraz eksportować wysokie technologie służące do jej wytwarzania. Te technologie mogą się przyczynić do modernizacji rolnictwa w wielu krajach" - powiedziała cytowana w komunikacie Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jak dodano w komunikacie, pieniądze na wsparcie "Agrotech" pochodzą z Programu Inteligentny Rozwój. Można je przeznaczyć na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/