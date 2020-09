Zapisy w ogłoszonym przez GTC Holding wezwaniu do sprzedaży 21 891 289 akcji Globe Trade Centre (GTC), stanowiących 4,15% kapitału odbędą się 2-19 października, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Według ogłoszonego w ub. tygodniu wezwania, zapisy miały potrwać od 25 września do 12 października br. w Polsce, zaś w Republice Południowej Afryki - do 9 października.



Po zmianach, zapisy w RPA mają zakończyć się 16 października.



Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 6,89 zł za sztukę.



W dniu ogłoszenia wezwania wzywający posiada pośrednio, poprzez swoją spółkę zależną GTC Dutch Holdings, 61,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających 61,49% kapitału zakładowego, podano także.



Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.



