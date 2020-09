"Naszym celem jest wydanie 3-4 remake'ów w 2021 roku, a następnie chcemy podnieść poprzeczkę w 2022 roku, kiedy planujemy 4-5 gier w tym segmencie" - powiedział Dębicki podczas wideokonferencji "GPW InnovationDay".



Zapowiedział także dalszą dywersyfikację w zakresie platform, na które wydawane będą gry.



"Niedługo będziemy mogli pochwalić się grami na nowe, jeszcze niezapowiedziane platformy" - dodał.



Celem Forever Entertainment jest pozycja nr 2 jako wydawcy na Nintendo Switch na świecie.



"To będzie trudne zadanie, bo musimy pokonać Nintendo na ich własnej platformie, ale mam nadzieję, że uda nam się to osiągnąć" - powiedział Dębicki.



Prezes przyznał także, że spółka nadal rozważa przeniesienie na rynek główny GPW, ale "na razie dobrze jej na New Connect".



Forever Entertainment podaje, że jest w pierwszej trójce największych wydawców na świecie pod względem liczby gier wprowadzonych na konsolę Nintendo Switch. Notowana na NewConnect spółka jest także producentem i wydawcą własnych tytułów. Działa również jako partner niezależnych deweloperów.



(ISBnews)