"Jako priorytet stawiamy sobie dalszy rozwój e-sklepów wraz z dostawą do wszystkich krajów w Unii Europejskie. Nie rezygnujemy z otwierania salonów własnych w popularnych galeriach handlowych oraz zakładamy wzrost poprzez salony franczyzowe. Planujemy otwarcie łącznie 6 nowych salonów w tym roku w kraju" - powiedział Skrzypek podczas wideokonferencji.



Dodał, że w I kw. udało się także otworzyć spółce nowy salon sprzedaży na Łotwie, a w II kw. - nowy sklep w Rumunii i planowane jest otwarcie kolejnej placówki na rynku wschodnim.



"Jeżeli chodzi o otwarcia nowych salonów stacjonarnych w kraju, to prowadzimy m.in. zaawansowane rozmowy z franczyzobiorcami, bo pojawiło się jednak sporo propozycji i zakładamy, że ten plan zostanie dotrzymany" - powiedział prezes.



W Niemczech spółka planuje dodatkowo w tym roku rozpoczęcie sprzedaży na platformie amazon.de.



"Na koniec II kw. 2020 nastąpił wzrost powierzchni o 1% r/r, głównie za sprawą uruchomienia czterech salonów w Polsce i jednego w Rumunii. Największy wzrost powierzchni odnotowały sklepy w Polsce. Nastąpiło także zamknięcie jednego salonu w Niemczech z braku stałej rentowności. Zanotowaliśmy szybszy rozwój sklepów własnych niż franczyzowych. Okres pandemii nie pomagał w otwieraniu sklepów franczyzowych ze względu na obawy franczyzobiorców w stosunku do przyszłości" - powiedział Skrzypek.



Na koniec II kw. powierzchnia sklepów wyniosła 18 902 m2 wobec 18 661 m2 na koniec II kw. 2019 r.



"Zanotowaliśmy rekordową sprzedaż przez własne platformy w drugim kwartale na poziomie 11,5 mln zł (+203% r/r) i są to 4 własne sklepy internetowe, w tym jedna platforma outletowa. Prowadzimy także sprzedaż na platformach multibrandowych w kraju i za granicą. Na Ukrainie, w Mołdawii, w Niemczech i Rosji planujemy poszerzenie sieci e-commerce. Ale obecnie na Ukrainie działa jeden taki sklep, a w Niemczech 3" - dodał prezes.



Wiceprezes Krzysztof Jakubowski zwrócił uwagę, że marża brutto na sprzedaży w II kw. 2020 r. na poziomie 61,4%, z tym, że marża brutto w sklepach Esotiq w Niemczech pozostaje na poziomach korzystniejszych niż w kraju. Spółka zamierza utrzymać w kolejnych okresach wysoka marżę brutto.



Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 180 mln zł w 2019 r.



