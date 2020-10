"Wniosek InventionBio Sp. z o.o. […] o dofinansowanie projektu: 'Opracowanie innowacyjnej nanoemulsji do transportu substancji aktywnych kosmetyków", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, nr naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20, został zarekomendowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu ostał określony na ok. 30 mln zł netto, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 16,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Planowany projekt dotyczy wdrożenia i budowy linii technologicznej w skali przemysłowej do produkcji innowacyjnej nanoemulsji do transportu substancji aktywnych w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Produkt ten stanowi efekt prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez InventionBio - polska firmę biotechnologiczna posiadającą wysoki potencjał kadrowy oraz techniczny do realizacji zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia innowacyjnych produktów na rynek kosmetyczny i farmaceutyczny, podkreślono.



Nanomateriały są obecnie stosowane w kosmetyce jako tzw. nanonosniki w których wnętrzu zamknięte są substancje aktywne, przenoszone przez barierę skórna i będące w stanie głęboko przenikać w skórę.



"Nanotechnologia nie bez powodu nazywana jest 'technologia przyszłości'. Ostatnie badania w tej dziedzinie przynoszą spektakularne efekty, co sprawia, że producenci zaczęli bardzo chętnie wprowadzać do formulacji swoich kosmetyków coraz to większe ilości nanomateriałów. Produkty powstające z ich wykorzystaniem charakteryzują się przede wszystkim lepszymi parametrami jakości oraz bezpieczeństwa, co istotnie pozytywnie wpływa na najważniejsze cechy kosmetyku determinujące jego końcową rynkową ocenę" - skomentował wiceprezes Boruta-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.



Nanoemulsja InventionBio będzie charakteryzować się szeregiem cech oraz funkcjonalności, które dotychczas nie zostały połączone w jednym produkcie.



"Planowany produkt może przynieść rozwiązanie dla wielu trudności w biotechnologii, gdzie zwiększając wartość oczekiwanego, ważnego parametru produktu, jednocześnie pogorszeniu ulegają inne jego właściwości, istotne z punktu widzenia odbiorcy. Zastosowanie unikatowych komponentów (np. biosurfaktanty) otrzymanych z biorafinerii spółki pozwoli na pokonanie tych ograniczeń i umożliwi opracowanie nowych systemów dostarczania. Znacznie większa przestrzeń hydrofobowa pozwala na enkapsulacje większej ilości substancji aktywnej. Wytworzony nośnik jest unikalny zarówno w skali rynku polskiego, jak również europejskiego. Potencjalna realizacja projektu może mieć w przyszłości istotny wpływ na zwiększenie przychodów Grupy Boruta Zachem" - wskazano też w materiale.



Planowane oddanie do użytkowania linii technologicznej w skali przemysłowej planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2021 r., podsumowano.



Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.



(ISBnews)