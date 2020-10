Warszawa, 16.10.2020 (ISBnews) - Zarząd Work Service rozpocznie konsultacje z radą nadzorczą w sprawie podwyższenia kapitału do 105 mln zł po cenie 0,39 zł za akcję, podała spółka.

"Jak oświadcza zarząd Work Service SA, dzięki powołaniu nowej rady nadzorczej możliwe jest rozpoczęcie konsultacji w sprawie kolejnych etapów transakcji, w szczególności dotyczących podwyższenia kapitału o wartości do 105 mln zł po cenie 0,39 zł za akcję. W związku z prowadzonym przez ostatnie dwa lata procesem restrukturyzacji Work Service, niezbędne jest znaczące wzmocnienie struktury bilansu spółki, co było jednym z założeń umowy inwestycyjnej zrealizowanej 24 sierpnia br. Zarząd spółki rozpocznie w najbliższej przyszłości konsultacje z radą nadzorczą w tej sprawie" - czytamy w komunikacie.

Na początku października GI International nabyło 500 akcji Work Service w wyniku ogłoszonego wezwania.

W sierpniu br. GI International ogłosiło wezwanie na 15,29% akcji Work Service, tj. 10 029 311 walorów spółki po cenie 0,62 zł za sztukę.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)