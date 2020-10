"1. premiera gry 'Cathedral 3-D' nastąpi w dniu 28 października 2020 r.

2. premiera gry 'One Shell Straight To Hell' nastąpi w pierwszym kwartale 2021 r.;

3. premiera gry 'Death of Rose' nastąpi w trzecim kwartale 2021 r." - czytamy w komunikacie.



W ocenie emitenta, sprzedaż gier będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Bloober Team, podano również.



Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)