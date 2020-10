"Proces w KNF idzie zgodnie z planem. Naszą intencją jest przeprowadzenie oferty i debiut na giełdzie w tym roku. Zamierzamy sprzedać w ofercie zarówno akcje nowej emisji, jak i części istniejących akcji. Chciałbym jednak podkreślić, że wiodący akcjonariusze mają długoterminowe plany udziału w dalszym rozwoju People Can Fly. Wyniki finansowe podamy w prospekcie. Przed IPO mogę tylko powiedzieć, że rozwijamy się w tempie dwucyfrowym i jesteśmy rentowną spółką" - powiedział ISBtech Wojciechowski.



"Chciałbym dokładnie opowiedzieć o naszej wizji, ale ograniczenia związane z procesem przygotowania IPO nie pozwalają ujawniać szczegółów naszej strategii. People Can Fly jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Jesteśmy wyspecjalizowanym producentem gier tzw. shooterów i na tym znamy się najlepiej. Widzimy tu nasze przewagi i naszą przyszłość oraz potencjał dalszych wzrostów, ale chcemy także poszerzać portfolio naszych gier o inne gatunki, np. gry akcji. Ponadto jesteśmy jednym z wiodących europejskich studiów tworzących gry z wykorzystaniem silnika Unreal Engine" - dodał prezes.



Obecnie zespół People Can Fly to ponad 260 osób pracujących w 4 studiach produkcyjnych: w Warszawie, Nowym Jorku, Newcastle i w Rzeszowie oraz 2 start-up studiach w Montrealu i Łodzi.



"Mimo to nadal zatrudniamy, zarówno w Europie, jak i północnej Ameryce. Daje to przede wszystkim dostęp do profesjonalistów. W Polsce jest bardzo mało firm realizujących gry z segmentu AAA. W efekcie mamy tu ograniczony dostęp do doświadczonych deweloperów i szukamy talentów tam, gdzie branża gier jest najbardziej rozwinięta, czyli w USA, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii" - zaznaczył Wojciechowski.



Premiera sztandarowej gry spółki - "Outriders" jest zaplanowana na 2 lutego 2021 r.



"Jesteśmy w fazie post produkcji, a więc zaawansowanym etapie przed przekazaniem gry do wydawcy. Jest to największa produkcja w historii People Can Fly, z którą wiążemy duże nadzieje. Mocno wierzymy w sukces 'Outriders', którym jeszcze bardziej umocnimy naszą pozycję globalnie rozpoznawalnego dewelopera gier z segmentu AAA" - podsumował prezes.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)