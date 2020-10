Warszawa, 29.10.2020 (ISBnews) - Mennica Polska odnotowała 6,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 5,19 mln zł wobec 7,05 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,37 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 179,76 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 11,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 611,93 mln zł w porównaniu z 507,08 mln zł rok wcześniej.

"W omawianym okresie, grupa kapitałowa osiągnęła poprawę wskaźników rentowności sprzedaży oraz działalności operacyjnej, co było spowodowane odnotowaniem m.in. przychodów ze sprzedaży mieszkań w ramach projektu 'Mennica Residence', jak również wyższą sprzedażą i rentownością sprzedawanych produktów w segmencie menniczym. Czynniki te rekompensowały spowodowany COVID-19 spadek wyników w segmencie płatności elektronicznych. Większe przychody i nieproporcjonalnie mniejsze koszty sprzedaży omawianego okresu względem analogicznego okresu roku poprzedniego spowodowały również wzrost wskaźników opartych na wypracowanym zysku netto, nawet w sytuacji pomniejszenia wyniku z powodu zaewidencjonowania niepieniężnej straty na wycenie akcji spółki ENEA. Po wyeliminowaniu tego czynnika wskaźnik rentowności zysku netto ukształtował się na poziomie 4,0% i jest prawie dwukrotnie wyższy od wskaźnika analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

Dywersyfikacja działalności grupy pozwala minimalizować negatywne skutki finansowe wpływu pandemii na jej wyniki. Wpływ na poszczególne gałęzie jest różny ale można stwierdzić, że się wzajemnie kompensują, podkreślono.

"Negatywny wpływ COVID-19 widoczny jest w segmencie Płatności Elektronicznych. Ograniczenia wprowadzone w poruszaniu się i korzystaniu z transportu publicznego szybko przełożyły się na znaczący spadek przychodów co przy wysokich kosztach stałych szybko przełożyło się na negatywne wyniki tej części działalności (EBIT -11,2 mln w okresie I - III kwartał do 2019r). Segmentem, na który pandemia ma pozytywny wpływ jest działalność mennicza, a dokładniej sprzedaż złota inwestycyjnego. Wzrost sprzedaży w 2020 roku stosunku do analogicznego okresu 2019 roku jest w dużej mierze napędzany kryzysem wywołanym przez COVID-19. Duże wzrosty sprzedaży obserwowaliśmy już w czwartym kwartale 2019 i pierwszych miesiącach 2020, ale jeszcze większej dynamiki nabrały one w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku. Niepewna sytuacja gospodarcza na świecie oraz dodruk pieniądza przez rządy, powoduje znaczący wzrost popytu na złoto inwestycyjne, a co za tym idzie, również wzrost jego ceny. Wzrost sprzedaży złota i dodatkowy EBIT pozwala kompensować straty w segmencie Płatności elektronicznych" - wyjaśnia Mennica.

W działalności deweloperskiej COVID-19 miał niewielki wpływ na obecnie prowadzone projekty. Zarówno Mennica Residence II jak i Budynek S1 w projekcie Bulwary Praskie były w końcowej fazie realizacji i wybuch pandemii jedynie o kilka tygodni opóźnił uzyskanie pozwoleń na użytkowanie, dodano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 12,61 mln zł wobec 4,17 mln zł zysku rok wcześniej.



Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)