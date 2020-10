"Koszty są pod kontrolą - podtrzymujemy, że koszty będą na podobnym poziomie, co w 2019 roku. W czwartym kwartale mogą być nawet nieco niższe, niż w trzecim" - powiedział Böger podczas wideokonferencji.



Koszty ogółem wyniosły 566,7 mln zł w III kw. wobec 571,5 mln zł w II kw. br. i w porównaniu z 542,5 mln zł w III kw. 2019 r.



Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 40,2% w III kw. Znormalizowany wskaźnik (C/I) po 9 miesiącach br. wyniósł 42,5%.



"Chcemy, żeby ten wskaźnik był w okolicach 40%, by się stale poprawiał. W tym celu analizujemy i przychody, i koszty. Planujemy zwiększać koszty w bardzo niewielkim wymiarze, w niskim tempie. Koszty łącznie może nie będą spadać, ale jeśli wzrosną - to tylko niewiele. Musimy zabezpieczyć sobie bazę dla przychodów w dłuższej perspektywie. Jako bank zawsze się na tym skupialiśmy, bardzo uważnie tym zarządzamy - to podejście utrzymamy. Nie należy spodziewać się sporych cięć, czy jakichś zwolnień" - powiedział wiceprezes.



mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.



