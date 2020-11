Warszawa, 30.10.2020 (ISBnews) - Sescom kupił 100% udziałów w kapitale zakładowym FIXFM za 25 tys. zł, podała spółka. FIXFM posiada prototypową technologię do automatyzacji procesu obsługi rynku zamówień technicznych. Zamiarem Sescomu jest dokapitalizowanie przejętego podmiotu kwotą ok. 1 mln zł.

"Inwestycja w FIXFM wpisuje się w naszą nową strategię rozwoju, opartą m.in. na poszerzaniu rynku, inwestycjach w technologie oraz współpracy z rozwojowymi, komplementarnymi podmiotami. Przejęta firma oferuje usługi dla małego i średniego biznesu, który w ostatnich latach konsekwentnie zyskuje na znaczeniu. Uważamy, że trend ten będzie kontynuowany. Zamierzamy wykorzystać nasze doświadczenia w świadczeniu usług dla dużych firm na tym nowym i perspektywicznym dla nas rynku" - powiedział prezes Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie.

Dodał, że Sescom inwestuje w innowacje, a FIXFM to spółka technologiczna, wykorzystująca kompetencje IT, sztuczną inteligencję i automatyzację procesów do zarządzania serwisem.

"Uważamy, że efektem połączenia powyższych przewag konkurencyjnych z naszym know-how, w ramach spółki celowej, będą konkretne efekty synergii" - dodał Halbryt.

FIXFM jest spółką włączoną w 2020 r. do programu akceleracyjnego Brinc Scale Up, gdzie rolę potencjalnego odbiorcy technologii oraz inwestora pełni Sescom. W ramach FIXFM rozwijana jest prototypowa platforma rezerwacji technicznych usług serwisowych dla segmentu small business. Aktualnie FIXFM nie generuje przychodów z działalności operacyjnej. Zamiarem Sescomu jest dokapitalizowanie przejętego podmiotu kwotą ok. 1 mln zł oraz przeniesienie stosownej własności intelektualnej celem zdynamizowania prac technologicznych oraz doprowadzenia do komercjalizacji rozwiązania, podsumowano w materiale.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Rozwiązania spółki zapewniają oszczędności w obsłudze technicznej obiektów oraz w zużyciu mediów. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews/ISBtech)