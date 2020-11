W okresie 9 miesięcy 2020 r. oczyszczona EBITDA wyniosła 1,59 mld USD (spadek o 14% r/r), a w całym 2019 roku - 2,44 mld USD.



W lutym br. Grupa MOL prognozowała oczyszczony wynik EBITDA na 2,5 mld USD w 2020 roku, ale w kwietniu br. wycofała tę prognozę, w odpowiedzi na pandemię COVID-19 i aktualną sytuację gospodarczą.



Jednocześnie węgierski koncern potwierdził obniżoną prognozę nakładów inwestycyjnych w 2020 r. na poziomie do 1,5 mld USD, w porównaniu do 2,08 mld USD w 2019 roku.



W I-III kw. 2020 r. capex wyniósł 923 mln USD, w porównaniu do 1,38 mld USD rok wcześniej. W samym III kwartale nakłady inwestycyjne zmniejszyły się niemal o połowę, do 304 mln USD, wobec 580 mln USD rok wcześniej.



Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)