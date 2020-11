"Mamy nadzieję, że kolejne miesiące będą co najmniej nie gorsze jeśli chodzi o marże. Zbliżamy się do naszych wcześniejszych oczekiwań sprzed pandemii. Chcemy wierzyć, że jest lepiej w segmencie motoryzacji, październik i listopad wyglądają przyzwoicie, na grudzień patrzymy może mniej optymistycznie, ale grudzień tradycyjnie jest najsłabszy w czwartym kwartale" - powiedział Szamburski podczas wideokonferencji.



Zastrzegł jednocześnie, że w dłuższej perspektywie kluczowa będzie kwestia realnej sprzedaży.



"Dopiero patrząc na sprzedaż w segmencie automotive w kolejnych miesiącach, będziemy w stanie stwierdzić na ile trwałe może być to odbicie" - wyjaśnił.



Spółka zastrzegła, że w pozostałych segmentach pandemia koronawirusa nie miała takiego znaczącego wpływu na sprzedaż i marże.



"W budownictwie wydaje się, że sytuacja powinna być stabilna do końca roku" - zaznaczył prezes.



Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 052 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)