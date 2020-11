"Tak jak zapowiadaliśmy, wspólnie z Movie Games dokonaliśmy wyboru dwóch tytułów z ich portfolio, które w naszej ocenie idealnie wpisują się w technologię wirtualnej rzeczywistości. 'Lust for Darkness' oraz 'Alaskan Truck Simulator' to projekty, które wywołują w graczach sporo emocji, tym bardziej cieszy nas, że mamy możliwość przygotowania VR-owych odsłon tych trzymających w napięciu projektów. Prace rozpoczniemy w przyszłym roku. Chcemy, żeby tytuły zadebiutowały na większości głównych platform VR-owych" - powiedziała prezes Iron VR i członek zarządu Carbon Studio Karolina Koszuta, cytowana w komunikacie.



Iron VR rozpoczęło współpracę w Movie Games w sierpniu br. Wówczas warszawskie studio nabyło 10% akcji Iron VR. W tym samym czasie do grona akcjonariuszy spółki dołączyły osoby związane z branżą gier wideo.



"'Lust For Darkness' to gra, która de facto otworzyła nam drzwi do świata horrorów. Gra została bardzo dobrze przyjęta przez graczy, w związku z czym jako pierwsza z naszych produkcji z tego gatunku powinna trafić do świata wirtualnej rzeczywistości. Iron VR zajmie się również adaptacją części gier z innych spółek rodziny Movie Games" - podkreślił prezes Movie Games Mateusz Wcześniak.



Iron VR powstało w styczniu 2020 w celu tworzenia mniejszych gier (na własnych IP) opartych o zaawansowany koncept rozgrywki oraz przenoszenie gier innych producentów do wirtualnej rzeczywistości. Spółka zakłada produkcję kilku gier rocznie. Iron VR planuje zadebiutować na rynku NewConnect w 2021 roku.



Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie - oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



(ISBnews)