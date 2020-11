Zysk operacyjny wyniósł 1,46 mln zł wobec 2,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2,94 mln zł wobec 4,11 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 8,91 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 13,49 mln zł rok wcześniej.



"Wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2020 r. i całym okresie 01.01.2020-30.09.2020 miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa. W obliczu tej niestandardowej, nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej, w kluczowym segmencie działalności Grupa IMS zdołała powiększyć liczbę lokalizacji abonamentowych (plus 459 lokalizacji przez pierwszych 9 miesięcy 2020 roku w porównaniu do stanu na 31.12.2019 r.). W opinii zarządu emitenta, jest to dobry prognostyk na przyszłość, dotyczący odbudowy przychodów i zysków grupy. Pozytywnie odebrać należy także fakt, że trzeci kwartał br., tak pod względem EBITDA, jak i zysku netto, był najlepszym kwartałem w 2020 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



Najbardziej dotkniętymi spadkami segmentami sprzedażowymi był segment eventowy, a także usługi reklamowe audio i wideo. Sprzedaż usług reklamowych stopniowo się odbudowuje po wiosennym lockdownie. W przypadku bardzo słabo rokującego segmentu eventowego, Grupa IMS podjęła decyzję o jego sprzedaży i dokonała jej 2 lipca br. (strata na działalności zaniechanej w I półroczu br. wyniosła 180 tys. zł), podano również.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 25,83 mln zł w porównaniu z 41,36 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 2,38 mln zł wobec 5,62 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).



(ISBnews)