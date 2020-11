Łączna bazowa wartość transakcji przejęcia Termetu i Testeru to 50,75 mln zł. Może ona zostać powiększona o kwotę dodatkową, uzależnioną od wyników finansowych Termetu osiągniętych w roku 2020 (tzw. earn-out), w maksymalnej wysokości 9,97 mln zł, podano.



"Powyższa transakcja wpisuje się w założenia strategii F1 i pozwoli Grupie Ferro na rozwój działalności poprzez rozszerzenie obecnego portfolio asortymentu Grupy o istotny i dynamicznie rozwijający się segment komplementarny. Przejęcie Termet i Tester umożliwi wejście między innymi na atrakcyjny rynek gazowych kotłów kondensacyjnych, który na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje dynamiczny wzrost wartości wspierany przez wieloletnie korzystne trendy rynkowe 'eko' i sprzyjające otoczenie regulacyjne" - czytamy w komunikacie.



Zarząd Ferro oczekuje, że komplementarność oferty i kanałów dystrybucji pozwolą na uzyskanie synergii przychodowych w ramach połączonych podmiotów poprzez stworzenie kompleksowej oferty dla domu. Transakcja przyczyni się do dalszego rozwoju sieci dystrybucji produktów Ferro, w tym powiększy ją o kolejny silny zespół profesjonalnych przedstawicieli handlowych oraz autoryzowanych instalatorów, a także zwiększy obecność Grupy Ferro na rynkach zachodnioeuropejskich.



"Transakcja przejęcia Termet i Tester jest jednym z kluczowych elementów realizacji strategii F1 Grupy Ferro. Doskonale wpisuje się ona w każdą z 4 głównych inicjatyw strategicznych. Bardzo istotne jest dla nas to, że dzięki transakcji połączą się podmioty o silnej pozycji rynkowej w swoich segmentach. Widzimy tu duże pole do osiągnięcia synergii. Termet jest uznaną, rozpoznawalną polską marką, posiadającą bogate portfolio wysoko cenionych produktów, własne know-how w zakresie projektowania, ochronę patentową i zaplecze produkcyjne - bardzo dobrze wyposażony i zorganizowany zakład w Świebodzicach z własnym centrum R&D. Dodatkowo dysponuje zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, również w obszarze obsługi posprzedażowej. To dla nas niezwykle ważne, że doświadczony zespół Termet, który z sukcesami zarządza tym biznesem od wielu lat, będzie dalej rozwijał spółkę w ramach Grupy Ferro w Polsce i w regionie. Przejmujemy zdrową, doskonale prowadzoną firmę, której oferta bardzo dobrze wpisuje się w trendy rynkowe nowoczesnego zarządzania źródłami ciepła i energooszczędności" - powiedział prezes zarządu, CEO Ferro Wojciech Gątkiewicz, cytowany w materiale.



Prezes zaznaczył, że Ferro widzi bardzo duży potencjał tego segmentu, związany ze wzrostem świadomości ekologicznej i sprzyjającym otoczeniem regulacyjnym. Jego zdaniem transakcja zintensyfikuje realizację projektów strategicznych i uzupełni ofertę Ferro. Spółka wzmocni kompetencje w pełnym procesie od projektowania i konstrukcji, poprzez produkcję i sprzedaż aż po usługi posprzedażowe. Portfolio Grupy poszerzy się o rozwiązania systemowe w obszarze ekologicznego ciepła i energii, co będzie stanowić ciekawą ofertę nie tylko dla klientów końcowych, ale także dla profesjonalistów, co otwiera dodatkowe możliwości sprzedaży innych produktów z obecnego portfolio Grupy.



"Połączenie sił z Ferro to dla Termet nowe otwarcie, oznaczające gwarancję dalszego rozwoju spółki. Zakładamy umocnienie naszej pozycji w Polsce, ale przede wszystkim wykorzystanie do dalszego rozwoju biznesu doświadczenia Ferro na rynkach zagranicznych, które potwierdzone jest dynamicznym rozwojem i mocną pozycją Grupy w CEE. Termet, jako rdzennie polska firma, będzie kontynuować swoją działalność biznesową w obecnej lokalizacji w Świebodzicach, gdzie wartością jest nie tylko nasze zaplecze produkcyjne, ale przede wszystkim wykwalifikowana kadra. [...] Transakcja wzmocni pozycję Termet w kanałach dystrybucji, w których dotychczas byliśmy mniej widoczni, i umożliwi optymalne wykorzystanie trendów rynkowych w zakresie rozwiązań związanych z czystą energią i ciepłem razem z silnym kapitałowo partnerem, jakim jest Ferro" - dodał prezes Termetu Ryszard Satyła.



Termet jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych - począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową. W ofercie Termetu znajdują się różnego typu kotły gazowe - kondensacyjne i standardowe, podgrzewacze wody oraz rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, w tym pompy ciepła. Termet realizuje pełny cykl badawczo-rozwojowy, posiada własne biuro projektowo-konstrukcyjne oraz laboratorium badawcze, w którym opracowywane są nowe technologie wykonawstwa oraz dokumentacja konstrukcyjna produktów.



Tester zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem oraz sprzedażą elektronicznych układów sterowania i automatyki do urządzeń gazowych oraz produkcją i obróbką specjalistycznych systemów orurowania dla branży grzewczej i chłodniczej. Istotnym odbiorcą urządzeń spółki Tester jest Termet. Łączne przychody i wynik EBITDA przejmowanych spółek za 2019 r. skalkulowane na potrzeby transakcji wyniosły odpowiednio 126 mln zł i ok. 10 mln zł. Spółki zatrudniają łącznie ponad 300 osób.



Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2019 r. miało 451,26 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)