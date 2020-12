Mabion przedłużył termin wygaśnięcia Memorandum of Understanding (MoU) z Vaxine Pty Ltd. dotycząc współpracy w zakresie produktu Covax-19, potencjalnej szczepionki na chorobę Covid-19, do 31 stycznia 2021 roku, podał Mabion.









"Obecnie firmy w ramach współpracy koncentrują się na rozpoczęciu badań eksploracyjnych w laboratoriach spółki nad antygenem szczepionkowym SARS-CoV-2 oraz na zapewnieniu finansowania projektu ze środków instytucji rządowych poszczególnych krajów lub środków unijnych" - czytamy w komunikacie.



Pod koniec października Mabion podpisał umowę z Vaxine Pty Ltd. regulującą przekazywanie materiałów biologicznych w celu prowadzenia badań eksploracyjnych w laboratoriach spółki nad antygenem szczepionkowym SARS-CoV-2. Wówczas podano także, że strony porozumienia przedłużyły termin wygaśnięcia MoU do 30 listopada 2020 roku, w celu sfinalizowania umów dotyczących rozwoju procesu w skali komercyjnej, produkcji i komercjalizacji produktu Covax-19.



Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.



(ISBnews)