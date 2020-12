"Z satysfakcją informuję, że wczoraj z sukcesem zakończyliśmy emisję akcji. Z dwóch transz pozyskaliśmy od inwestorów łącznie 2,5 mln zł. Środki przeznaczamy na rozwój spółki oraz finansowanie bieżącej działalności Iron VR" - powiedziała prezes Iron VR Karolina Koszuta, cytowana w komunikacie.



Większość kwoty - 2 mln zł - Iron VR przeznaczy na działania związane z produkcją gier w oparciu o IP własne lub zewnętrznych producentów. 0,3 mln zł z pozyskanej kwoty zostanie przeznaczone na rozwój zespołu oraz technologię wykorzystywaną w grach przez nią realizowanych. Pozostałą część pozyskanej kwoty, 0,2 mln zł, Iron VR przeznaczy na finansowanie bieżącej działalności, poinformowano również.



Firmą inwestycyjną świadczącą na rzecz spółki usługę oferowania akcji był Dom Maklerski INC.



Strategią Iron VR jest tworzenie mniejszych gier na własnych IP, które będą oparte o zaawansowany koncept rozgrywki Virtual Reality. Studio zakłada produkcję kilku projektów rocznie, przy budżecie ok. 100-300 tys. zł na każdą z gier. Pierwszym autorskim tytułem studia będzie Holy Chick! an Escape Room Game. Głównym celem w rozgrywce jest podróż rakietą na Księżyc. Tytuł zadebiutuje w Q1 2021 na platformach PC VR. Docelowo gra pojawi się na większości platform VR-owych.



"Do 2022 roku planujemy zbudować portfolio, które da nam zyski zdywersyfikowane z kilku wydanych tytułów" - dodała Koszuta.



23 listopada br. studio podpisało umowę z notowanym na NewConnect Movie Games, jednym z akcjonariuszy Iron VR, na przeniesienie do świata wirtualnej rzeczywistości dwóch tytułów z portfolio warszawskiego studia: Lust for Darkness oraz Alaskan Truck Simulator.



W II kw. 2021 r. Iron VR planuje debiut na rynku NewConnect.



"Będzie to ważny etap w rozwoju naszej spółki. Debiut na NewConnect z jednej strony stworzy kulturę organizacyjną, z drugiej umożliwi nam pozyskanie nowych inwestorów oraz działalność na większą skalę" - dodała prezes.



Iron VR powstało w styczniu 2020 w celu tworzenia mniejszych gier (na własnych IP) opartych o zaawansowany koncept rozgrywki oraz przenoszenie gier innych producentów do wirtualnej rzeczywistości. Spółka zakłada produkcję kilku gier rocznie.



Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR). Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.



