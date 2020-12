Hyundai Motor przejmie od Grupy SoftBank 80 proc. udziałów w Boston Dynamics. Pozostałe 20 proc. zostanie w rękach japońskiej firmy. O tych planach po raz pierwszy informowano w listopadzie. Transakcja ma zostać zakończona do czerwca 2021 roku.

Obok Hyundai Motor, w inwestycji wezmą udział inne jednostki Hyundaia – zajmujący się produkcją części samochodowych Hyundai Mobis oraz dostarczający rozwiązań z zakresu logistyki Hyundai Glovis.

Południowokoreański konglomerat Hyundai zintensyfikuje swoje działania w obszarze rozwoju robotyki przy okazji rozwoju segmentu aut elektrycznych i samochodów autonomicznych. Firma ta w ciągu najbliższych pięciu lat planuje zainwestować w te obszary ponad 55 mld dol. i chce stać się jednym ze światowych liderów w produkcji aut. Koreańska grupa będzie również szukać zastosowań dla robotyki w innych segmentach swojej działalności.

„Połączenie w dużej mierze uzupełniających się technologii Grupy Hyundai Motor i Boston Dynamics oraz stałe partnerstwo z SoftBankiem będzie napędzało rozwój i komercjalizację zaawansowanych robotów” – stwierdzili przedstawiciele tych firm. Ma to pomóc w stworzeniu „łańcucha wartości w obszarze robotyki, od produkcji komponentów do robotów po rozwiązania z zakresu inteligentnej logistyki”.

Sprzedaż Boston Dynamics to kolejny zwrot jeśli chodzi o relacje własnościowe. Firma ta w latach 90. XX wieku wyrosła w środowisku Massachusetts Institute of Technology i do 2013 roku, gdy kupił ją Google, działała niezależnie. W 2017 roku została sprzedana ponownie japońskiej grupie SoftBank.

Boston Dynamics tworząc technologicznie zaawansowane roboty, ale bez komercjalizacji, często w swojej działalności funkcjonowała bardziej jak organizacja badawcza, a nie firma. Jednym z bardziej znanych owoców Boston Dynamics jest słynny Spot – robot przypominający wyglądem psa.