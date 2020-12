Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews) - Konsorcjum firm: Unibep (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy (partner konsorcjum) podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska od km 90 + 490 do km 115 + 875 na odcinku Biłgoraj - gr. województwa", podał Unibep. Wartość umowy to 128,4 mln zł netto.

"Wartość wynagrodzenia należnego konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ok. 128,4 mln zł netto, z czego wynagrodzenie emitenta stanowi kwota ok. 38,5 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w ciągu 21 dni od dnia zawarcia umowy, a zakończenie w I kwartale 2022 r., podano również.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)