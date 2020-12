Warszawa, 21.12.2020 (ISBnews) - Unimot planuje otwarcia nowych stacji paliw Avia na Ukrainie w I kwartale 2021 roku, poinformował prezes Adam Sikorski. Zapowiedział jednocześnie, że do 2022 roku spółka podejmie decyzje odnośnie silniejszej obecności w tym kraju.

"Planujemy otwarcia nowych stacji Avia na Ukrainie w I kwartale 2021 roku, choć rozwój sieci w tym kraju nie przebiega tak szybko, jak byśmy chcieli" - powiedział Sikorski podczas wideokonferencji.

Zaznaczył, że od początku obecność Unimotu na rynku ukraińskim miała charakter "niskokosztowy".

"Świadomie podjęliśmy decyzję, żeby nie wchodzić na Ukrainę z własnymi dostawami paliw. Ma to takie konsekwencje, że sieć Avia nie rozwija się tak szybko, bo nasza oferta nie jest równie kompleksowa, jak konkurencji. Nie zapominamy o tym rynku, będziemy się tam powoli rozwijać, ale zakładam, że w 2022 roku będziemy musieli podjąć decyzję, że albo robimy to na poważnie, albo nie, bo na dłuższą metę otwieranie kilku stacji rocznie nie ma sensu, a rynek jest bardzo interesujący i perspektywiczny, rozwinięty pod względem technologii i oferujący wyższe niż w Polsce marże" - dodał.

Obecnie na Ukrainie działa 10 stacji Avia.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)