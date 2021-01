"Dzięki środkom pozyskanym z emisji możemy sfinansować początkowe prace nad 'Field Hospital', czyli naszą flagową produkcją. Aktualnie jesteśmy w trakcie tworzenia mechaniki gry oraz systemu ekonomii, a także stylem graficznym gry. Trwają również prace nad wstępnym udźwiękowieniem produkcji. Bardzo ważnym kamieniem milowym, który niedawno zrealizowaliśmy było ustalenie kształtu interface, który z naszego punktu widzenia jest kluczowy w tej grze. Niebawem natomiast zakończymy prace nad zwiastunem gry, który powinien ukazać się pod koniec tego kwartału" - powiedział główny producent Studia Brave Lamb Studio Michał Dziwniel, cytowany w komunikacie. Zgodnie z harmonogramem prac nad projektem, gra ma się ukazać na platformy PC, PS5 oraz konsole z rodziny Xbox Series w IV kw 2022 r. Twórcy gry szacują, że gra osiągnie sprzedaż na poziomie kilkuset tysięcy sztuk w pierwszych 24 miesiącach po premierze. Oprócz prac nad grą spółką przygotowuje się również do procesu wprowadzenia akcji na GPW. Gra już uzyskała akceptację Microsoftu w procesie submisji, a spółka obecnie jest w toku podpisywania umów, których efektem będzie status developera na platformy Xbox, podano także. "Po sukcesie oferty publicznej oraz osiągnięciu wyceny na poziomie 55 mln zł zamierzamy wejść na warszawską giełdę. Mamy bardzo ambitny plan wprowadzenia spółki bezpośrednio na rynek główny GPW. Nie dziwi nas osiągnięta wycena, bowiem gra 'FIeld Hospital' będzie należała do segmentu indie premium, a przygotowujemy się do rozpoczęcia prac nad kolejnymi grami z tego segmentu. Wyceny polskich spółek publicznych z tego segmentu wynoszą po kilkaset milionów złotych, dlatego naszym zdaniem podobne poziomy w długim terminie są dla Barve Lamb Studio również możliwe" - powiedział członek zarządu Maciej Nowak. Brave Lamb Studio to zespół składający się z 17 specjalistów z branży gamedev, pracujących wcześniej m.in. dla takich firm jak Techland, CD Projekt czy People Can Fly. Głównym producentem gry jest Michał Dziwniel, działający w branży gier od 2010 roku na stanowiskach producenckich i designerskich. Członkowie studia mieli okazję współtworzyć takie gry, jak "Dying Light 2", "Sniper: Ghost Warrior 2", "Outriders", czy "Pure Farming 2018". Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r. (ISBnews)