Inwestycja o wartości 100 mln koron (ok. 45 mln zł) zwiększa moc z 2 do 6 MW, co w połączeniu z planowaną ciepłownią na biomasę pozwoli, aby dzięki własnej energii zaspokoić do 80% potrzeb energetycznych papierni Arctic Paper Munkedal, podała spółka.

"Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla nas i naszych klientów; od dawna mamy wysokie ambicje w tym obszarze. Odnawialna energia jest głównym czynnikiem decydującym o tym, że produkcja papieru jest zrównoważona, a inwestycja w Munkedal jest jedną z naszych inwestycji w ekologiczne źródła energii" - powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Decyzję o rozbudowie elektrowni wodnej podjęto w 2018 roku. Inwestycja została sfinansowana częściowo z kredytu oraz ze środków własnych.

W ubiegłym roku Arctic Paper otrzymał ostateczne pozwolenie na budowę ciepłowni opartej na biomasie, we współpracy z firmą Adven. Budowa rozpocznie się na wiosnę 2021 r., zapowiedziano.

Równocześnie realizowana jest pilotażowa inwestycja w ogniwa słoneczne w polskiej papierni Arctic Paper Kostrzyn. Papiernia Grycksbo jest już zaopatrywana w energię odnawialną - zarówno cieplną jak i elektryczną, podsumowała spółka.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

