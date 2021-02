"Spółka (w odniesieniu do nowych akcji) oraz oferujący działający łącznie (w odniesieniu do akcji sprzedawanych) po otrzymaniu rekomendacji od globalnych współkoordynatorów oraz po konsultacji z Ipopemą, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, dokonali przydziału 33 316 686 akcji oferowanych, tj. 11 300 100 nowych akcji oraz 22 016 586 akcji sprzedawanych, w następujący sposób:

a) 1 665 834 akcje oferowane zostały przydzielone Inwestorom Indywidualnym, przy czym inwestorom indywidualnym zostały przydzielone jedynie nowe akcje;

b) 31 650 852 akcje oferowane zostały przydzielone inwestorom instytucjonalnych, przy czym Inwestorom instytucjonalnym zostały przydzielone zarówno akcje sprzedawane jak i nowe akcje" - czytamy w komunikacie.

Redukcja zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 96,96%. W związku z powyższym przydzielono wszystkie akcje oferowane na które złożono zapisy, podano także.

Huuuge, Inc. rozpoczął pierwszą ofertę publiczną 27 stycznia br. od procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który trwała do 4 lutego 2021 roku. Inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy na akcje w dniach 28 stycznia - 3 lutego. Ok. 19 lutego 2021 zakładany jest pierwszy dzień notowania na GPW.

Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 50 zł za akcję.

Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 mln zł brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.

Oferta Huuge to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.

(ISBnews)