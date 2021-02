"W ramach umowy Silvair dostarczy oprogramowanie do produkowanego przez Osram (Fluence) oświetlenia, jak również narzędzia do sterowania siecią oświetleniową. Silvair rozszerza portfolio produktowe o świadczenie usług (Silvair Connected Services), które są trzecim komponentem przychodowym spółki. W ramach świadczenia usług Silvair umożliwi Osram (Fluence) tworzenie usług w modelu abonamentowym" - czytamy w komunikacie.

"Fluence to idealny partner dla Silvair. Mamy bardzo podobne wartości - dążymy do życia w świecie, który jest bardziej zrównoważony i wykorzystujemy w tym celu dostępną technologię. Oświetlenie do uprawy roślin to dla nas nowa kategoria, na którą dopiero się otwieramy. Cieszy nas, że potencjał technologii Silvair został dostrzeżony przez lidera w tej grupie" powiedział prezes i współzałożyciel spółki Silvair Rafał Han, cytowany w komunikacie.

Osram Fluence tworzy rozwiązania oświetleniowe do komercyjnej uprawy roślin w środowisku kontrolowanym. Stosuje najnowsze badania w dziedzinie fotobiologii oraz zaawansowaną technologię aby wspierać zdrowszy i bardziej zrównoważony świat.

W ramach współpracy Fluence dołącza do programu partnerskiego Silvair, w ramach którego spółka jako partner technologiczny będzie promowana w materiałach produktowych i marketingowych Fluence.

"Modernizacja opraw oświetleniowych w komercyjnych szklarniach i pionowych farmach pomaga w oszczędzaniu energii, zapewniając dodatkowe światło w celu poprawy jakości roślin oraz obniżenia ich kosztów utrzymania i pracy. Nasze rozwiązanie idealnie wpisuje się w ten trend" - dodał Han.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

(ISBnews)