Forever Entertainment założył nową spółkę Forever Seed Fund (FSF), w której objął 100% udziałów. To pierwszy krok do rozwoju działalności przez Forever Entertainment na polu inwestycyjnym, poinformował prezes Zbigniew Dębicki. Spółka zakłada, że bieżący rok będzie "wyjątkowy w historii" i planuje wydać co najmniej cztery tytuły typu remake, trzy gry własne i co najmniej trzy istotne porty.

"Utworzenie Forever Seed Fund doskonale wpisuje się w strategię rozwoju Forever Entertainment. Przejmie ona cały proces inwestycyjny związany z pozyskiwaniem atrakcyjnych tytułów, ich rozwojem i sprzedażą, a z drugiej strony da nam możliwość współpracy z utalentowanymi i kreatywnymi zespołami deweloperskimi. Powołanie Forever Seed Fund jest także odpowiedzią na mnóstwo propozycji współpracy, które stale spływają do naszej firmy z całej Europy" - powiedział Dębicki, cytowany w komunikacie. Celem powołania nowej spółki jest wyodrębnienie organizacji, która jako osobny podmiot, będzie koncentrowała się na poszukiwaniu zespołów developerskich posiadających interesujące pomysły na gry oraz ciekawy potencjał rozwojowy, podano także. "Forever Entertainment od lat aktywnie rozwija grupę spółek. Posiada pakiety akcji w dwóch studiach developerskich: MegaPixel Studio S.A. i Storm Trident S.A. Podjęła także współpracę kapitałową ze spółkami giełdowymi: Ultimate Games S.A. (powołanie UF Games S.A.) oraz z Bloober Team S.A. (powołanie Fearful Entertainment S.A.). Spółka ma także doświadczenie zagraniczne w zakresie inwestycji i wydawania nowych tytułów, dzięki współpracy z TA Publishing SARL z Francji, oraz z niedawno założonym studiem deweloperskim HighBall Games EURL" - czytamy w komunikacie. Obecny 2021 rok będzie wyjątkowy w historii rozwoju firmy, stwierdzono w informacji. "Spółka planuje wydać w nim co najmniej cztery tytuły typu remake (porównaniu z jednym wydanym w 2020 roku), trzy gry własne (vs. jedna wydana w 2020 roku) i co najmniej trzy istotne porty, które powinny powtórzyć sukcesy najlepiej sprzedających się przeportowanych gier" - czytamy dalej. "Pozostało praktycznie dziesięć miesięcy 2021 roku, kiedy mamy zaplanowaną intensywną pracę na polu produkcyjnym i wydawniczym. Zwiększamy zatrudnienie we wszystkich spółkach, aby utrzymać tempo wydawania coraz bardziej wymagających tytułów zarówno z obecnego portfolio jak i nowych, które są w procesie negocjacji" - dodał prezes. Forever Entertainment S.A. jest notowanym na NewConnect producentem i wydawcą gier komputerowych zarówno w formie elektronicznej poprzez wszystkie popularne platformy gamingowe oraz w formie pudełkowej, tj. zestawów kolekcjonerskich. (ISBnews)