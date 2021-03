"Przychody ogółem i EBITDA wzrosły o 104% i 184% r/r do odpowiednio 2,532 mld zł i 994 mln zł (marża EBITDA 39,3%). Marża EBITDA wzrosła o 11 pkt proc. głównie dzięki dźwigni operacyjnej zwiększeniu efektywności" - czytamy w komunikacie.

Przychody w Polsce wzrosły o 103% r/r do 2 514 mln zł, zaś za granicą - o 153% r/r do 18 mln zł.

"W 2020 roku podwoiliśmy nasze przychody, zwiększyliśmy EBITDA o 184% i poprawiliśmy konwersję przepływów pieniężnych do 38%. Taka dynamika utrzymuje się w 2021 roku, a wolumeny paczek w pierwszych dwóch miesiącach roku wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego" - skomentował prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

W Polsce wolumen przesyłek wzrósł w ub.r. o 114% r/r do 308 mln paczek, czemu sprzyjał wzrost liczby wdrożonych Paczkomatów o 50% r/r do 10 776. Wolumeny przesyłek na rynku międzynarodowym wzrosły o 340% r/r do 2,2 mln paczek, przy 27-proc. wzroście liczby wdrożonych Paczkomatów do 1 478, podano w materiale.

Nakłady inwestycyjne za rok 2020 wyniosły 537 mln zł, czyli 21% przychodów, co stanowi wzrost o 68% r/r.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. Liczba Paczkomatów InPost przekraczała 10 770 urządzeń na koniec 2020 r. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)