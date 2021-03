Istotne założenia dotyczące prognozowanych wyników to m.in. brak kolejnych blokad, które mogą doprowadzić do zamknięcia sklepów detalicznych oraz znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich, a także założenie, że segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 10% w stosunku do 2020 roku, na rynkach, na których działa grupa, podano w komunikacie.

Jak przypomniano, w 2020 roku grupa wypracowała rekordowe w swojej historii wyniki finansowe: przychody Asbis były na poziomie blisko 2,4 mld USD, natomiast zysk netto wyniósł 36,5 mln USD.

"Sukces 2020 roku to w naszym przypadku, nie była tzw. 'bańka'. Mierzymy wyżej, przygotowując grupę do bycia silniejszą. Nie słabnie popyt w branży IT na oferowane przez nas produkty i usługi. Przewiduje się, że nakłady inwestycyjne w tym sektorze w dającej się przewidzieć przyszłości utrzymają się na wysokim poziomie. Asbis będzie beneficjentem tego trendu, co widać zarówno w wynikach finansowych za 2020 rok, jak i w naszych prognozach na 2021 r." - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów ASBISc Enterprises Plc Serhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

"Prognozowane wartości wynikają ze strategii spółki obejmującej - lecz nie ograniczającej się do - większej koncentracji na produktach związanych z przetwarzaniem danych oraz elektronice użytkowej, w tym produktach naszych marek własnych, dystrybuowanych poprzez tradycyjne i internetowe sklepy detaliczne oraz małe i średnie firmy, a także naszych rozwiązaniach dla centrów danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw na rynkach, na których działamy. Stale wzmacniamy naszą pozycję na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, krajów byłego ZSRR, MEA i jesteśmy dobrze przygotowani do sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na sprzęt IT" - dodał prezes.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)