Inwestycja w FFW Communication jest kolejnym krokiem do wzmocnienia kompetencji i oferty w zakresie usług digital i rozszerzenia ich o digital marketing, czyli kompetencje w obszarze komunikacji i sprzedaży online, podano. FFW wspólnie z przejętą przez Euvic grupą reklamowo-martechową ClickAd ma tworzyć komplementarną ofertę usług cyfrowych i wspierać klientów w cyfrowej transformacji w obszarze marketingu.

"Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię Integratora 2.0. Dzięki współpracy w ramach Grupy FFW Communication wspólnie z ClickAd będą mogły zaoferować naszym klientom dodatkowe usługi w zakresie digital marketingu i martechu. Widzimy ogromne możliwości synergii między już funkcjonującymi w Grupie podmiotami oraz naszymi nowymi partnerami. Zależy nam na wspólnym zbudowaniu kompleksowej oferty, wspierającej cyfrową transformację, która dziś jest kluczowym elementem rozwoju każdej firmy. Doświadczenia ostatnich pandemicznych miesięcy przyspieszyły rozwój segmentu digital. Zauważamy zmiany społeczne i zmiany nawyków konsumenckich. Dzięki stworzeniu filaru marketingowego możemy dostarczać naszym klientom nie tylko rozwiązania technologiczne, ale także pomagać im je wdrażać, komunikować, generować na nie popyt i dystrybuować wśród klientów końcowych" - powiedział prezes Euvic Wojciech Wolny, cytowany w komunikacie.

Klienci Grupy Euvic otrzymają nowe możliwości w ramach kompleksowej oferty cyfrowej transformacji i sprzedaży online. Dzięki dostępowi do wiedzy doświadczonych ekspertów oraz zaawansowanych narzędzi jak programmatic i remarketing będą mogli zrealizować cały projekt z jednym partnerem, podkreślono.

"Dołączenie do grupy Euvic to dla nas znakomita szansa na zrobienie kolejnego kroku naprzód. Celem jest zbudowanie grupy reklamowej, a już teraz nasz potencjał połączony z możliwościami ClickAd daje zupełnie inną skalę i możliwości oferowania usług. Wierzę, że wspólnie będziemy mogli zaproponować klientom unikalną i kompletną gamę rozwiązań wspierających cyfrowy rozwój biznesu" - dodał partner zarządzający FFW Communication Krzysztof Małecki.

W ramach dalszego wzmacniania kompetencji w zakresie digital marketingu, Grupa Euvic planuje kolejne akwizycje. Celem jest zbudowanie kompleksowej oferty, która będzie uzupełniać portfolio obecnie oferowanych usług i pozwoli na komplementarną obsługę zarówno klientów Grupy Euvic, jak i dotychczasowych klientów obu podmiotów marketingowych.

Grupa Euvic ma ponad 900 klientów na całym świecie, świadczy usługi w zakresie: outsourcingu IT (w tym infrastruktury), tworzenia, rozwoju i testów oprogramowania, e-commerce, wdrażania rozwiązań wiodących producentów (m.in. w zakresie business intelligence, cloud computing, ERP), integracji aplikacji oraz IT help desk. W skład grupy wchodzi kilkanaście wiodących polskich spółek IT.

(ISBnews)