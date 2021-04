Oferta Ferrum warta ok. 38,9 mln euro netto (ok. 47,8 mln euro brutto, co stanowi równowartość ok. 178,5 mln zł netto i ok. 219,5 mln zł brutto została uznana jako najniższa w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla Gazociągu Gustorzyn - Wronów, podała spółka.

"Cena oferty złożonej przez spółkę stanowi wartość przekraczającą środki zamawiającego przeznaczone na realizację ww. inwestycji, które wynoszą ok. 183,7 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie. Specyfikacja istotnych warunków ww. zamówienia przewiduje realizację poszczególnych dostaw (z wyłączeniem jednej dostawy w terminie do końca I półrocza 2021 r.) w okresie I kwartału 2022 r., podano również. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 449,4 mln zł w 2019 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. (ISBnews)