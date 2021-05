Jako absolwentka Harvardu rozpoczęła karierę prawniczą na Wall Street. Ponad dekadę temu nawiązała współpracę z organizacjami non-profit.

Warren jest członkinią zarządu i doradczynią dla Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz dla niedochodowej, międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych TechSoup.

Warren jest przekonana, że kryptowaluty stają się stałym elementem globalnego systemu finansowego. - Waluty cyfrowe to coś, do czego jestem pozytywnie nastawiona. Istnieje przekonanie, że kryptowaluta jest czymś, co stanowi zagrożenie dla społeczeństwa, że Bitcoin jest używany przez przestępców do prowadzenia nielegalnej działalności i nie ma wątpliwości, że to prawda, jednak jest to bardzo mały fragment ogólnego obrazu. Kryptowaluty umożliwiają zaangażowanie peer-to-peer wokół pieniędzy. Tak jak Internet umożliwił nam bardzo szybkie udostępnianie treści ludziom na całym świecie to samo może dotyczyć pieniędzy - mówi Warren.

Sama mówi, że jest „dość uparta” w kwestii dotyczącej technologii blockchain i jej przyszły wpływ. Uważa, że w ciągu najbliższej dekady znacznie więcej firm zacznie używać blockchain lub rozproszonej bazy danych (Distributed Ledger Technology), aby usprawnić swoje operacje.

W 2020 roku, pod kierownictwem Warren, WEF wydał zestaw narzędzi, który miał na celu pomóc globalnym władzom finansowym zrozumieć opcje projektowe waluty cyfrowej banku centralnego (Central Bank Digital Currency), a także potencjalne korzyści i związane z nimi ryzyko. Zwrócenie uwagi na przestrzeń waluty cyfrowej, zwłaszcza ze strony ekonomistów, pomogło przekonać społeczeństwo „w kierunku normalizacji kryptowalut”. Innym osiągnięciem WEF w dziedzinie blockchain był projekt dotyczący śledzenia emisji dwutlenku węgla.

Warren uczestniczy co roku w licznych wydarzeniach branżowych, w tym w konferencjach Unitize, Hyperledger Global Forum i ostatnio w Blockchain Africa Conference. Na jednej z konferencji zajęła stanowisko w sprawie różnorodności mówiąc, że jej pozycja w świecie finansów to także zobowiązanie do wzmacniania tych głosów, które często nie są reprezentowane.

Czego możemy się spodziewać na majowej scenie Impact’21?

Od początku swojego istnienia Impact organizuje przedsięwzięcia, które są fenomenem polskiego rynku konferencyjnego: tradycyjna formuła długich debat panelowych została zastąpiona krótkimi, dynamicznymi wystąpieniami, a agenda imponowała liczbą zagranicznych gości.

Przez 5 lat istnienia Impact zdążył wyrobić sobie renomę wysokiej rangi wydarzenia gospodarczo-politycznego. W tym roku zespół poszedł o krok dalej i wiosenna konferencja będzie wzbogacona m.in. o specjalną ścieżkę dedykowaną technologii blockchain, a także ścieżki Art, Sport oraz Women Empowerment, traktującą o sytuacji kobiet na rynku pracy i w mediach.

Podczas tego wydarzenia wystąpią wysokiej rangi speakerzy z zagranicy tacy jak Sir Leszek Borysiewicz z Cancer Research UK, David Liebers, wirusolog z Ellis Medicine, Sheila Warren ze Światowego Forum Ekonomicznego, Giles Dickson prezes europejskiego zrzeszenia branży wiatrowej WindEurope, czy Natalia Brzeziński, head of strategy w Klarnie. Dodatkowo w ścieżce art wystąpi jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia Łukasz Patelczyk, a w ścieżce sport znana wszystkim Anna Lewandowska.