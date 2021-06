Reklama

Program wspiera rozwój polskich miast zgodnie z ideą "smart city" - przez oferowanie mieszkańcom nowoczesnych usług, rozwój optymalnej i ekologicznej sieci Paczkomatów oraz działania na rzecz poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu, podkreślono.

"Program 'Green City' przewiduje również rozwój szeregu nowoczesnych usług dla mieszkańców, takich jak m.in. ładowarki elektryczne przy Paczkomatach InPost, rozwój transportu przyjaznego środowisku, czy nasadzenia roślinności oczyszczającej powietrze. Dodatkowo, w miastach partnerskich InPost zamierza w pierwszej kolejności sukcesywnie wymieniać swoją flotę dostawczą na samochody elektryczne" - czytamy w komunikacie.

Program "Green City" jest częścią długofalowej strategii firmy InPost, obejmującej szeroki zakres innowacji i inicjatyw ekologicznych, podkreśliła spółka.

"Jako lider rynku wyznaczamy standardy w biznesie, także w zakresie odpowiedzialności za środowisko. Mamy ambitny cel - chcemy być najbardziej neutralną klimatycznie firmą logistyczną w Polsce, a docelowo osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną. Co więcej, wspólnie z naszymi partnerami samorządowymi rozpoczynamy działania na rzecz zwiększania komfortu życia mieszkańców polskich miast - przez rozwój mobilnego dostępu do usług miejskich, wspieranie ekologicznego transportu, ograniczanie ruchu samochodowego, czy ochronę powietrza. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszą firmą logistyczną na świecie, która połączyła siły z samorządami w działaniach na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Do końca roku chcemy objąć programem kilkadziesiąt największych miast w Polsce" - powiedział Brzoska, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, miasto od lat stawia na ekologię i jest liderem w tym zakresie w Polsce.

"Celem głównym naszych wspólnych działań z InPost jest promocja aktywności proekologicznych, budowa wspierającej infrastruktury oraz realizacja inicjatyw budujących i promujących zachowania proekologiczne wśród mieszkańców. Chcemy dalej rozwijać idee elektromobilności wykorzystując dobre praktyki wypracowane przez InPost. W tym celu, w ramach istniejącej i planowanej infrastruktury urzędomatów i paczkomatów, na ich bazie może powstać sieć stacji ładowania pojazdów z napędem elektrycznym" - stwierdził Majchrowski.

Z analiz InPostu wynika, że zamówienie przesyłki do paczkomatu zmniejsza emisję CO2 nawet o 75% w porównaniu do dostawy bezpośrednio do domu klienta. Tylko w 2020 roku dostawy do Paczkomatów InPost ograniczyły emisję CO2 o ponad 180 tys. ton. Dalszy rozwój i optymalizacja sieci Paczkomatów InPost przyczyni się to do ograniczenia ruchu samochodowego w miastach, co przełoży się na poprawę jakości powietrza i ochronę klimatu, podkreślono w komunikacie.

"InPost ma już blisko 7 mln aktywnych użytkowników aplikacji InPost Mobile. Dzięki aplikacji przy jednym Paczkomacie przesyłki może odbierać kilka osób jednocześnie, bez konieczności stania w kolejce czy dotykania ekranu - skrytki otwiera się za pomocą smartfona" - czytamy także w materiale.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)