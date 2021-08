O decyzji Rady Nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna poinformowała PAP we wtorek kierowniczka biura komunikacji PGE GiEK Iwona Paziak. Jak podała, dzień wcześniej rada powołała Andrzeja Legeżyńskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu i Krzysztofa Kuśmierowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych i transformacji.

Reklama

Oprócz nich w skład zarządu PGE GiEK wchodzą obecnie: wiceprezes ds. inwestycji i ICT Zbigniew Fałek, wiceprezes ds. wydobycia Zbigniew Kasztelewicz i wiceprezes Andrzej Kopertowski.

W lipcu, po niecałym tygodniu od powołania, ze stanowiska prezesa spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zrezygnował Krzysztof Kuśmierowski.

Z kolei 30 czerwca Rada Nadzorcza PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna odwołała z funkcji prezesa spółki Wiolettę Czemiel–Grzybowską.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE. Skupia główne aktywa wytwórcze i wydobywcze Grupy PGE - Elektrownie: Bełchatów, Turów, Opole i Dolna Odra oraz kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów.

PGE GiEK jest największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, dostarcza ok. jednej trzeciej krajowego zapotrzebowania. Ma też niemal 90 proc. udział w krajowym wydobyciu węgla brunatnego.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska

agm/ je/