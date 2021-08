Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,99 mln zł wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,67 mln zł w III kw. r. obr. 2020/2021 r. wobec 26,62 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020/2021 r. ( październik 2020 r. - czerwiec 2021 r.) spółka miała 2,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 95,85 mln zł w porównaniu z 104,99 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Sescom w 3 pierwszych kwartałach roku obrotowego 2020/2021 wypracowała przychody w wysokości 95,9 mln zł wobec 105 mln zł rok wcześniej. O spadku sprzedaży o ok. 9% r/r. zadecydowany głównie następujące czynniki: spadek sprzedaży zagranicznej o 4,2 mln zł r/r będący rezultatem restrykcji handlowych funkcjonujących w większości krajów Europy w związku z epidemią COVID-19, spadek sprzedaży krajowej o ok. 5 mln zł, do czego przyczyniły się niższe w stosunku do ubiegłego roku przychody linii biznesowych: Sescom Store i Energy, a także nieco gorszy rezultat sprzedażowy linii IT Infrastructure" - czytamy w raporcie.

Wypracowany wynik operacyjny w 3 pierwszych kwartałach roku obrotowego 2020/2021 wyniósł 4,6 mln zł, natomiast zysk netto ogółem 3,1 mln zł. Osiągnięte rezultaty były niższe od zaprezentowanych w zeszłym roku odpowiednio o 24% oraz 34%. Spadek wyników wpłynął na obniżenie marż: EBIT i zysku netto do poziomów: 4,8% oraz 3,2%, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r. obr. 2020/2021 wyniósł 1,93 mln zł wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

