Zysk operacyjny wyniósł 186,9 mln zł wobec 186,6 mln zł zysku rok wcześniej.

InPost odnotował 362,4 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w II kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 37% r/r, podała spółka w prezentacji. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 42% wobec 40% rok wcześniej.

W Polsce skorygowany zysk EBITDA w II kw. br. wzrósł o 43% r/r do 392 mln zł. W przypadku rynków zagranicznych wynik w tym ujęciu wyniósł -29,6 mln zł wobec -8,5 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 857,6 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 659,9 mln zł rok wcześniej. W Polsce w II kw. br. przychody wyniosły 846,3 mln zł (wzrost o 29% r/r), a na rynkach zagranicznych - 11,2 mln zł (wzrost o 203% r/r).

"Po wyjątkowo mocnym początku 2021 roku InPost odnotował kolejny świetny kwartał. Pomimo bezprecedensowego wzrostu w drugim kwartale ubiegłego roku, zwiększyliśmy przychody o 30% rok do roku, poprawiliśmy rentowność naszej działalności i dokonaliśmy ogromnych postępów, jeśli chodzi o kluczowe inicjatywy wspierające naszą strategię rozwoju w całej Europie. Zakładamy, że niepewność związana z COVID-19 w krótszym okresie nadal się utrzyma - jednak jestem pewny, że przyspieszona cyfryzacja ma charakter strukturalny i będzie napędzać rozwój e-commerce, przy większym nacisku na zrównoważony rozwój, co trwale zmieni preferencje konsumentów" - skomentował prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

W Polsce wolumen przesyłek wzrósł w II kw. br. o 26% do 102,5 mln, zaś wzrost wolumenu w Paczkomatach zwiększył się o 30%.

Wolumen przesyłek obsłużonych na rynkach międzynarodowych wzrósł o 200% do 1,5 mln sztuk, co umożliwił rozwój na rynku Wielkiej Brytanii - gdzie z powodzeniem wprowadzono usługę zwrotów bez etykiety oferowaną przez ponad 60 sprzedawców e-commerce, podkreśliła spółka.

"W drugim kwartale nadal zwiększaliśmy skalę naszego biznesu, zapewniając konsumentom większą wygodę i podnosząc jakość naszych usług świadczonych sklepom internetowym. Przyspieszyliśmy tempo rozmieszczania Paczkomatów zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, a także wdrożyliśmy nowe, innowacyjne rozwiązania. Niedawno postawiliśmy w Polsce Paczkomat nr 14 000 oraz przekroczyliśmy liczbę 2 000 Paczkomatów w Wielkiej Brytanii" - dodał Brzoska.

W I poł. 2021 r. spółka miała 188,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 114,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 650,7 mln zł w porównaniu z 1 071,9 mln zł rok wcześniej.

W Polsce w I poł. br. przychody wyniosły 1 628,4 mln zł (wzrost o 53% r/r), a na rynkach zagranicznych: 22,3 mln zł (wzrost o 291% r/r).

W całym I półroczu 2021 r. InPost odnotował 694,6 mln zł skorygowanego zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 73% r/r. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 42,1% wobec 37,4% rok wcześniej.

W Polsce skorygowany zysk EBITDA w I półr. br. wzrósł o 77% r/r do 742,1 mln zł. W przypadku rynków zagranicznych wynik w tym ujęciu wyniósł -47,5 mln zł wobec -17,4 mln zł rok wcześniej.

"W I połowie 2021 wolumen paczek w Polsce wzrósł o 53% r/r do 199 mln, co było efektem zwiększenia liczby skrytek o 74% do prawie 1,9 mln. Wolumen paczek obsłużonych na rynkach zagranicznych wzrósł o 314% r/r do 2,9 mln paczek, dzięki zwiększeniu liczby Paczkomatów w Wielkiej Brytanii o 110% oraz pojemności skrytek o 115%" - czytamy w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne wzrosły o 53% r/r do 329 mln zł. Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 90% r/r do poziomu 400 mln zł przy poprawie wskaźnika konwersji gotówki do 58% wobec 52% w I połowie 2020. Na koniec półrocza spółka zanotowała w Polsce 7 mln aktywnych użytkowników aplikacji InPost Mobile, podano także.

"Ponadto zawarto umowy partnerskie z 6 miastami w ramach programu 'Green City', w ramach którego InPost oferuje szereg innowacyjnych inicjatyw na rzecz środowiska, a wiodący na rynku wskaźnik Net Promoter Score (NPS) dla dostaw do Paczkomatów w Polsce wzrósł do 72" - czytamy dalej.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

